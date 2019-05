Verdachte moord Hoogerbrugge in Nederlandse cel [update]

De rechter-commissaris van de Rechtbank Noord-Nederland heeft vandaag bepaald dat de vrouw veertien dagen langer vast blijft zitten.E., die in Londen woont, heeft zich maanden verzet tegen uitlevering, maar ging op 26 april toch akkoord . Ze wordt ervan verdacht de 49-jarige Hoogerbrugge in december 2017 met veel geweld om het leven te hebben gebracht.Over hoe ze dat volgens het Openbaar Ministerie heeft gedaan, wil een woordvoerster nog niet zeggen. "Ze wordt daar op dit moment over gehoord." Dat gebeurt door de Politie Noord-Nederland, waar het onderzoek naar de moord loopt.Het lichaam van de boomlange oud-militair Marcel Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 gevonden door zijn ouders in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. Hij bleek op een van de voorafgaande dagen met grof geweld te zijn omgebracht. Wanneer precies is niet duidelijk.Uit eerder onderzoek van RTV Drenthe blijkt dat Hoogerbrugge en Hala E. bevriend waren . De geboren Soedanese E. woonde een aantal jaren in Hoogeveen, nadat ze als vluchteling naar Nederland was gekomen. Ondanks haar emigratie naar Groot-Brittannië zou ze de ex-militair in Hoogeveen geregeld hebben bezocht.