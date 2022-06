Turfrunners draven door Drenthe voor Roparun: 'Overal hoor je verhalen'

Moe, zere benen, maar nog lang niet klaar. Hardloopteam De Turfrunners uit Dalen zetten na meer dan 24 uur rennen voor het goede doel stug door tot ze de eindstreep in Rotterdam over zijn. Maar eerst nog even een rondje door het eigen Drenthe.

Met de zon op haar gezicht staat Rinie Huitema voor de gevel van het ziekenhuis in Emmen. Ze oefent vast wat met de blauwe handklapper die ze heeft meegenomen om alle hardlopers die vandaag langsrennen aan te moedigen. Voor De Turfrunners klapt ze net wat harder. Zij lopen ook een beetje voor haar.

Koppelbedden

Huitema werkt in de palliatieve zorg bij Treant Zorggroep, waar ook het Emmer Scheperziekenhuis onderdeel van is. Patiënten van de palliatieve zorgafdeling hebben meestal niet meer lang te leven en de aandacht van dierbaren is in die periode belangrijk.

"Een koppelbed kun je vastmaken aan bedden in verpleeg- of ziekenhuizen", legt Huitema uit. "Partners of andere familieleden van patiënten in de laatste fase van hun leven kunnen op die manier zo dicht mogelijk bij hun dierbare zijn." Een mooi doel, vonden De Turfrunners. Van het geld dat zij ophalen kan Treant twee koppelbedden kopen.

Met een lus naar Drenthe

Daarvoor moet er wel een stuk gelopen worden. Deelnemers aan de Roparun lopen normaal gesproken een estafettetocht van Parijs of Hamburg naar Rotterdam. Sponsorgeld gaat naar goede doelen voor kankerpatiënten en dit jaar focust het evenement zich op de palliatieve zorg.

Door coronaregels voor groepen was een start in het buitenland dit jaar niet mogelijk. Deze editie konden teams daarom kiezen uit twee routes door Nederland: een noordelijk en een zuidelijk parcours. De Turfrunners startten gisteren op Vliegveld Twente en rennen met een lus door het Noorden uiteindelijk naar de Rotterdamse Coolsingel.

Op naar Dalen

Vanuit Twente liepen ze parallel aan de Duitse grens via Coevorden, Schoonebeek, Emmer-Compascuum en Bourtange naar Oude Pekela. Daar keerde het team om en kwam ter hoogte van Gasselterboerveenschemond Drenthe weer binnen.