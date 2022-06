Huisartsen Drenthe: 'Bizar druk, kom niet zomaar naar post'

Door lange wachttijden aan de telefoon besluiten mensen om zonder afspraak naar de posten in Meppel, Hoogeveen, Emmen of Assen te gaan. Vooral in Meppel is het volgens Van Dijk druk. Ze wil dat mensen goed nadenken voor ze de huisartsenpost bellen: "Je moet je echt afvragen of het acuut is, of je een huisarts vandaag moet zien of dat je kan wachten tot dinsdag wanneer je weer bij je eigen huisarts terecht kan."