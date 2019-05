Goudzoeker Martin gaat juist een dag later naar Bevrijdingsfestival

Het ding piept om de paar meter weer, maar Romijn loopt onverstoorbaar door. "Meestal is het rommel", zegt hij. "Kijk, hij geeft aan dat dit nikkel is. Gewoon een stukje metaal dus. Als het geld is hoor ik het wel. Dan piept-ie anders."De goudzoeker struint allerlei feesten en festivals af, maar dan een dag later. Hij kijkt op internet waar en wanneer de evenementen plaatsvinden en beproeft daar dan zijn geluk. Dat doet hij nu al bijna een jaar, want hij kocht zijn metaaldetector in juni."Het is een hobby. Je bent lekker in de buitenlucht aan het wandelen en je houdt er vaak ook nog wat aan over. Het geeft een kick als je weer iets vindt", vertelt Romijn. "Soms ga ik naar huis met drie euro en de andere keer is de opbrengst tien euro."De grootste vondst deed de metaalman op de Brink in Zuidlaren, een dag na de Zuidlaardermarkt. "Mijn detector sloeg aan en toen ik even groef zag ik wat zilver glimmen. Dus ik trok dat uit de grond en het hield maar niet op. Het bleek een parelketting te zijn geweest."Muntgeld en andere voorwerpen die niet te herleiden zijn bewaart Romijn zelf, maar trouwringen of andere sieraden met inscripties levert hij netjes af. "Ook van dingen met historische waarde hoor je melding te maken. In Tolbert was vorig jaar door een andere metaaldetector een kist met tientallen munten gevonden. Die staat nu in het Drents Museum."De Baggelhuizerplas is gemeentegrond, maar er zijn plekken waar Romijn niet zoekt. "Gebieden met monumentale gebouwen en natuur van Staatsbosbeheer bijvoorbeeld, daar zoek ik niet." Soms moet Romijn naast de detector zijn schepje gebruiken, maar altijd laat hij de grond weer netjes achter.Romijn zoekt vooral muntgeld, maar doordat je op steeds meer festivals alleen nog maar kunt pinnen verkleint de vindkans voor de goudzoekers. "Ik hoop dat je ook overal nog met muntgeld kunt blijven betalen, anders is het voor mij niks meer aan."