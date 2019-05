D-Day voor omstreden supermarkt Ter Borch

Een aantal bewoners, verenigd in actiegroep Stop Tynaarlo, strijdt al jaren tegen de megasupermarkt. Vanavond is de gemeenteraad van Tynaarlo weer aan zet: mag de supermarkt er nu wel of niet komen?Protesterende wijkbewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid, zo blijkt uit 108 zienswijzen die recentelijk zijn ingediend. De toekomstige supermarkt komt tegenover twee basisscholen en een kinderopvang te staan. En door al het autoverkeer naar de supermarkt en vrachtwagens voor bevoorrading wordt het onveilig, vrezen de tegenstanders.Ook ondernemers in Eelde-Paterswolde zijn tegen de megasupermarkt die 2.000 vierkante meter groot wordt met 1.000 vierkante meter magazijn. Ze zijn bang dat hun omzet achteruit gaat met nog een grote concurrent vlakbij. Zo is de Albert Heijn in Paterswolde een paar jaar geleden vernieuwd en fors vergroot, en komen er nu nog veel klanten uit Ter Borch. Ook de Jumbo in Eelde is onlangs uitgebreid. En daar zitten ze evenmin op nog een grote nieuwkomer in de buurt te wachten.Anderhalf jaar geleden stemde een krappe meerderheid van de raad in Tynaarlo nog voor de komst van de supermarkt, met 12 tegen 11. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar maart zijn de kaarten opnieuw geschud. Partijen die tegen de supermarkt waren kregen net genoeg raadszetels om nu een (krappe) meerderheid te kunnen vormen.De nieuwe grootste partij, Leefbaar Tynaarlo, riep op om zienswijzen in te dienen op het aangepaste bestemmingsplan, dat nodig is voor de supermarkt. En die zienswijzen kwamen er. Meer dan honderd, waarvan tachtig procent gericht tegen de megasupermarkt en twintig procent voor. En nu gaat er in de raad opnieuw gestemd worden.De projectontwikkelaar, die al sinds 2013 bezig is met de supermarkt, snapt niets van de discussie. "De komst van de supermarkt is al lang goedgekeurd. Nu gaat het om zienswijzen waar de raad op moet reageren. Maar in plaats daarvan, gaat het nu weer over wel of niet, en dat klopt niet", vindt ontwikkelaar Bernard Sinnema van vof Ter Borch.Vanavond om acht uur begint de raadsvergadering in het gemeentehuis in Vries. Dan wordt duidelijk hoe dit keer de stemming uitpakt. Het is dan de zesde keer dat de gemeenteraad vergadert over de supermarktkwestie.Was de stemming eerst 12 voor en 11 tegen, nu lijkt het kwartje anderhalf jaar later net de andere kant op te vallen. En de PvdA blijft tegen zolang er geen kleiner aangepast supermarktplan komt. "Ik zie die aanpassing er niet komen vanavond, dus zeggen wij nee", zegt PvdA-raadslid Anneke Lubbers. En zo lijkt het plan weggestemd te gaan worden.De kans bestaat dat de zaak een juridisch staartje krijgt. Als eerste dreigde actiegroep StopTynaarlo naar de Raad van State te stappen als de megasupermarkt toch doorgaat. Nu wil projectontwikkelaar Bernard Sinnema hetzelfde doen als het plan niet doorgaat. Een procedure bij de Raad van State kan zomaar enkele jaren duren.