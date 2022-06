Week voor WK verliezen Stam en Schoon in kwartfinale

BEACHVOLLEYBAL - Een week voor het wereldkampioenschap in Rome is Katja Stam uit Klijndijk met haar teamgenoot Raïsa Schoon vijfde geworden op het Beach Pro Tour-toernooi in het Letse Jurmala.

In de Letse badplaats bleek het Amerikaanse duo Hughes/Kolinske met 2-0 te sterk in de kwartfinale. De eerste set ging met 21-12 naar de Amerikanen, in de tweede set was het spannender: 21-19.