Japanse duizendknoop rukt op, niet eerder zo veel voorjaarsmeldingen

In Drenthe zijn er in de eerste maanden van dit jaar 59 meldingen van de Japanse duizendknoop gedaan. In tien jaar tijd was het aantal meldingen van de moeilijk te bestrijden plant, die tot en met mei binnenkwamen, nooit zo hoog.

Het aantal meldingen van de Japanse duizendknoop in Nederland is in de afgelopen jaren flink toegenomen, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van Waarneming.nl. In Drenthe was er een piek te zien in 2019, toen er in totaal 160 meldingen werden gedaan. In de eerste helft van dat recordjaar werd de groene lastpost 51 keer gemeld, met de 59 meldingen van dit jaar wordt er dus afgestevend op een nieuwe piek.