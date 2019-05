KNVB: Geen bewijs voor gokken bij ODIN '59 tegen FC Emmen

Zowel in het betaald als amateurvoetbal is dat volgens de reglementen van de voetbalbond verboden. In december verschenen er in verschillende media berichten dat spelers van Odin '59 geld zouden hebben ingezet op winst voor hun ploeg.De huidige nummer acht van de Derde Divisie klopte dit seizoen FC Lisse in de beker. Een ronde later zorgde Odin '59 voor een daverende verrassing door ook te winnen op bezoek bij FC Emmen (1-3). De amateurs werden een ronde later uitgeschakeld door sc Heerenveen.Op verzoek van de onafhankelijk aanklager heeft de integriteitseenheid van de KNVB een onderzoek gedaan. Daarin is geen bewijs gevonden zodat tuchtrechtelijke stappen tegen de club uit Heemskerk uitblijven.