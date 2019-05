Beveiligers gaan buskaartjes verkopen aan asielzoekers in Ter Apel

De kaartjes worden verkocht in het azc in Ter Apel. “We hadden gehoopt dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de verkoop van de buskaartjes op zich zou nemen. Maar dat gaan ze helaas niet doen.”Het beveiligingsbedrijf dat de kaartverkoop gaat regelen, is hetzelfde bedrijf dat werkzaam is in het azc van Ter Apel.Het COA stelt wel een ruimte beschikbaar op het azc in Ter Apel waar de buskaartjes verkocht zullen worden. “We hopen dat we met deze manier van kaartverkoop een aantal misverstanden bij asielzoekers weg kunnen nemen", aldus Van der Mark.Eerder werd er al proef gedraaid met een speciale pendelbus tussen Ter Apel en Emmen. De bedoeling was dat asielzoekers gratis in deze bus konden stappen. “Voor de chauffeurs is dit een goede oplossing. Als er niet betaald hoeft te worden, is er meestal ook geen gedoe.”De Tweede Kamer was het daar niet helemaal mee eens. Slecht gedrag zou met het gratis maken van de bus beloond worden.“Dat we nu met het beveiligingsbedrijf samen gaan werken en dat er straks buskaartjes verkocht worden in het azc, zien wij als mogelijke oplossing voor de problemen”, zegt Van der Mark. “Alles is beter dan dat men bij de bushalte staat te tieren.”Al enkele jaren is er onrust op buslijn 73. Het gaat om een kleine groep bewoners van het asielcentrum in Ter Apel. Vaak zijn dat asielzoekers uit veilig verklaarde landen zoals Marokko, Rusland of Servië. De kans dat zij in Nederland mogen blijven na hun asielprocedure is erg klein.Op de route wordt het personeel bedreigd, worden dingen kapot gemaakt en soms wordt er geweigerd om te betalen. Al een jaar lang wordt er extra toezicht gehouden op de route. “De chauffeurs willen gewoon hun werk doen. We vinden het niet normaal dat er een paar stewards mee moeten om alles in toom te houden”, vertelt de woordvoerder.De Qbuzz-chauffeurs zitten straks niet meer achter het stuur. De route wordt overgenomen door vervoersbedrijf Munckhof. “Dit bedrijf kan op een professionele manier met dit soort situaties omgaan”, aldus de woordvoerder.