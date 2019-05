Inzamelingsactie moet Achilles 1894 uit financiële malaise helpen

In maart werd bekend dat Achilles 1894 sinds 2016 een tekort van zo'n 115.000 euro heeft opgebouwd. Het bestuur constateerde dat er een verkeerde voorstelling van de financiële cijfers was gegeven. Door de grote geldzorgen zal Achilles 1894 na dit seizoen stoppen met prestatievoetbal op zondag.Achilles 1894 is de oudste club van Drenthe en werd in de roemrijke geschiedenis één keer kampioen van Nederland bij de zondagamateurs. Dat gebeurde in het seizoen 1999/2000.Leden van Achilles 1894 willen de club met een inzamelingsactie financieel weer in de goede richting helpen. "Iedere euro telt", aldus één van de initiatiefnemers. "Het is zonde om zo’n historische club, zeker in een jubileumjaar, zo af te zien glijden.""We hopen met deze actie de club een financiële impuls te geven om zo weer naar de toekomst te kunnen kijken. Iedere bijdrage is daarom welkom."Belangstellenden kunnen hier een donatie doen.