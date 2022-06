Acht rijbewijzen ingevorderd op A28 tussen Zwolle en Assen

Op de A28 tussen Zwolle en Assen konden gisteren acht automobilisten hun rijbewijs inleveren, omdat ze veel te hard over de snelweg reden. Waar honderd kilometer per uur is toegestaan, liepen de snelheden op tot soms wel 190 kilometer per uur.

Een groepje van vier automobilisten in sportwagens werden door de politie bij Rogat aan de kant gezet. Ze reden gemiddeld 171 kilometer per uur. Drie van hen bleken familie van elkaar te zijn. Het rijbewijs van het kwartet werd ingevorderd. Hetzelfde gebeurde ook met drie andere bestuurders, die met snelheden tussen de 160 en 170 kilometer per uur reden. De dure auto's waren onderweg naar het TT-circuit in Assen.