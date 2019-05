Baan bij 's Heeren Loo in Geeuwenbrug in trek bij zorgpersoneel

De instelling bouwt in Geeuwenbrug een woon- en werkcomplex voor vijftig verstandelijk gehandicapte mannen en vrouwen met gedragsproblemen. Er is werk voor honderd personeelsleden.De cliënten komen in appartementjes op het voormalige complex van Zorggroep Jade , die de boel vorig jaar moest verkopen vanwege financiële problemen. Daarvoor zat er op het bosrijke terrein jarenlang een azc en daarvoor jeugdinternaat De Eikenhorst.'s Heeren Loo is sinds vorig najaar eigenaar en sinds januari wordt er druk verbouwd.Eerste prioriteit is nu de ombouw van twee grote woongebouwen waarin zestien appartementen komen. "Alle cliënten krijgen een eigen voordeur, keuken, douche, slaapkamer en woonkamer. Het wordt hun eigen huisje", vertelt Jan de Ruiter, projectleider in Geeuwenburg. De boel moet klaar zijn in oktober, want dan komt de eerste groep van zestien bewoners, zo is de planning.Geeuwenbrug wordt de eerste grote zorglocatie van 's Heeren Loo in Drenthe. Voor de instelling begint hiermee tegelijkertijd 'een nieuwe tak van zorg', zegt regiodirecteur Esther de Wilde. "De cliënten die hier straks bij ons komen wonen, vallen onder complexe zorg. Het zijn bewoners die intensieve begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij het leven. Naast een licht verstandelijke beperking hebben ze gedragsstoornissen, zoals zelfverminking. Of ze hebben aanpassingsproblemen en zijn agressief. Dat vraagt goede intensieve ondersteuning."Volgens De Wilde is het daarom te simpel gedacht om na jaren verpleeghuiszorg zomaar even te switchen naar een baan in Geeuwenbrug. "Er is veel belangstelling, zeker ook van zorgpersoneel, maar ze moeten zich wel realiseren dat onze doelgroep specifieke kwaliteiten vraagt. Het is topsport wat er van je gevraagd wordt, we spelen hier wel de Champions League."Zo kan het dus gebeuren dat van elf aanmeldingen er maar drie overblijven na de de eerste selectie. "De werving loopt boven verwachting. We hebben bewust gekozen voor Drenthe, omdat de arbeidsmarkt hier beter voor ons is dan in andere regio's. Maar eerlijk is eerlijk, één op de drie valt af, omdat we toch hoge eisen stellen", aldus De Wilde.Daar komt bij dat Geeuwenbrug ook een locatie is waar de eerste dertig zorgmedewerkers bereid moeten zijn eerst te pionieren. "Het is hier allemaal nieuw straks. Nieuwe locatie, nieuwe cliënten en nieuw personeel. Iedereen moet wennen aan elkaar en de procedures. Daarom moet eerst moet alles kloppen met de eerste bewonersgroep van zestien, voordat er hier meer komen", aldus Jan de Ruiter.Behalve de verbouw van bestaande gebouwen komt er hekwerk rond het terrein. "Zo houden we de boze buitenwereld zoveel mogelijk buiten", vertelt De Wilde. "We hebben hier straks kwetsbare cliënten zitten. Die willen we goed beschermen en een veilige plek bieden. Het is een soort omheining die naar buiten toe aangeeft dat dit een soort besloten terrein is."Naast wonen, gaan de cliënten van 's Heeren Loo ook werken. Dat gebeurt op het terrein, maar als het kan ook buiten. Zo gaat 's Heeren Loo werk van buiten naar binnen halen, zoals inpakwerk. Bovendien kunnen cliënten straks mogelijk in de regio bij kwekers, campings of boeren aan de slag. "En kijk eens naar alle bomen en de struiken hier op het terrein, genoeg werk ook hier te doen", aldus Jan de Ruiter.De reacties in de omgeving op de komst van 's Heeren Loo zijn volgens De Wilde goed. "Mensen reageren positief; er is eindelijk weer wat reuring op het terrein." Volgens De Wilde is er van meet af aan open gecommuniceerd over de komst van de zorginstelling. Dat scheelt volgens haar een hoop."En we brengen natuurlijk werkgelegenheid mee. Zo kwam de glazenwasser hier uit de buurt al vragen of hij hier wat kon doen en is een hoveniersbedrijf van een naburig dorp al bezig hier. Onze boodschappen doen we straks ook bij een supermarkt in de buurt. Dat vinden ze ook heel fijn", lacht De Wilde.