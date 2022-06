Duitsers en Nederlanders gaan samen naar de kerk in Schoonebeek

Even was het spannend of het door kon gaan in de openlucht, maar vanochtend om zeven uur werd de knoop doorgehakt. De internationale oecumenische dienst bij de kerk in Schoonebeek. Een dienst voor Duitsers en Nederlanders, half in het Duits en half in het Nederlands.

Zo'n 400 kerkgangers verzamelen zich deze Tweede Pinksterdag in Schoonbeek voor deze bijzondere dienst georganiseerd door twee kerken uit Schoonbeek zelf en zes kerkgemeenschappen uit Duitsland.

"We wilden dit eigenlijk twee jaar geleden al doen om 75 jaar vrijheid samen te vieren, maar toen ging het niet door vanwege corona", vertelt Jan Hermes. Hij is predikant van de Protestante Gemeente Schoonebeek en mede-initiatiefnemer van de dienst. "Nu dachten we, laten we het dan gewoon tijdens Pinksteren doen in een dienst waarbij de Heilige Geest centraal staat."

Ondanks dat de verschillende dorpen in de grensstreek op steenworp afstand liggen, is het niet gebruikelijk om samen te kerken. "Wat dat betreft is er nog echt een grens. Je verstaat elkaar wel, maar het zijn toch twee verschillende culturen en je moet elkaar echt opzoeken", aldus Hermes. "En dat terwijl we maar zes kilometer uit elkaar wonen", vult Claudia Ramaker aan. Zij is van de Kirchenrat in Emlichheim, oftewel de Kerkenraad. "Heel bijzonder om elkaar te ontmoeten en samen te zijn."

Samen zingen

Voor de tientallen kinderen is er een kinderdienst terwijl de volwassen mensen samen bidden, zingen en naar de preek luisteren. En alhoewel de dienst afwisselend in het Duits en in het Nederlands is, is het goed te volgen. "Ik vond deze samenkomst geweldig", zegt een Nederlandse bezoeker na afloop. "Wij zijn met zijn allen Gods volk onderweg. Er zijn geen grenzen en dat emotioneert me. Dat we hier één volk zijn in dit prachtige stukje in de wereld."