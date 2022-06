Drenthe tjokvol evenementen tijdens Pinksteren: 'Mooi dat het weer kan'

Bootjes, boeken en veel bezoekers. Na twee jaar stilte door corona barst het in Drenthe van de evenementen op Tweede Pinksterdag. In Dieverbrug zijn ze blij, want daar gaan de Sluisdagen weer door.

"Het is fantastisch dat we mogen", vertelt Arne Brink van de organisatie. "Het is toch akelig stil geweest de afgelopen twee jaar. Op deze manier komt er weer wat leven in de brouwerij. Daarnaast is het gewoon goed voor ons dorp, zo zien mensen van buitenaf dat hier iets te doen is met de feestdagen"

Nieuwe formule

Tijdens de Sluisdagen kunnen mensen genieten van oude boten, muziek, marktkraampjes en eten. "Bekend bij iedereen in de buurt", vertelt de organisator. Brink gelooft er heilig in dat het publiek dat geïnteresseerd is in het concept terugkomt ondanks het ontbreken van de vorige twee edities.

"Ik ben er niet zo bang voor dat ons publiek niet komt", vervolgt hij. "Voorgaande jaren waren zo'n 7500 bezoekers. Daar mikken we nu weer op. Daarnaast proberen we wat nieuwe elementen toe te voegen om meer mensen naar de Sluisdagen te halen. Denk bijvoorbeeld een nieuwe boten en kraampjes."

En dat valt goed in de smaak. "Ik vind het hier heel erg leuk. De muziek is goed, het eten is lekker en de boten zijn mooi. Al met al prima, het is heel gezellig", aldus een bezoeker.