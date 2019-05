Organisatie Miss Giethoorn hoopt op Drentse deernes

Het kroontje van Miss Giethoorn Netherlands lijkt op voorhand te belanden in een Overijsselse haardos, maar de titel van de verkiezing is misleidend. Vredenburg benadrukt dat deelnemers uit alle Nederlandse provincies welkom zijn. Vorig jaar werd de eerste editie gewonnen door een Rotterdamse.De casting voor de huidige verkiezing vindt op 10 juni plaats in vakantieresort Hof van Saksen in Nooitgedacht. "Mede door die locatie hopen we dat heel veel meisjes uit Drenthe mee willen doen. Je moet minimaal 15 jaar zijn en maximaal 28 jaar", zegt Vredenburg. "We hebben al heel veel aanmeldingen ontvangen, maar nog niet zo veel uit Drenthe."De casting zal komende maand twintig finalisten opleveren. "Daarna valt er elke week iemand af. Na tien weken houden we dus tien finalisten over." De ontknoping volgt in februari volgend jaar, ook bij Hof van Saksen. De winnares reist na de finale naar India om daar de wereldwijde competitie aan te gaan."De winnares krijgt een jaarcontract en gaat voor ons wel vier, vijf keer naar het buitenland. Niet alleen naar India, maar ook naar China, Milaan en Cannes", aldus Vredenburg.