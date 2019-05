Bezoekersaantallen Atlas Theater in Emmen boven verwachting: 'Maar het kan altijd beter'

"Ik denk dat we de 60.000 bezoekers wel gaan halen", zegt directeur Machteld van der Werf.Het is ook de reden dat er voor aankomend theaterseizoen, dat na de zomer begint, meer voorstellingen ingepland staan. Ruim 150 stuks, in plaats van 135 voorstellingen. En wie er optreden, dat is gisteravond bekendgemaakt tijdens de seizoenspresentatie."Een paar dingen die ik eruit haal zijn het Metropole Orkest, de Nederlandse reisopera", zegt de directrice, die straks haar derde seizoen in gaat. "Najib Amhali, Claudia de Breij. Dat zijn wat mooie grote namen. Daar hebben we ook veel vragen over gekregen of die komen."Het aantal muziekvoorstellingen voor aankomend seizoen is omhoog gegaan naar 43 optredens. "Emmen is zeker weten een muziekplaats. Die voorstellingen worden goed bezocht en we merken ook dat het poppodium dat altijd in Emmen was, gemist wordt."Het seizoen begint in september met tien voorstellingen van de Weltmeister, een productie van theatergroep Iemandsland die alleen in het Atlas Theater te zien is. Het seizoen wordt zoals gewoonlijk, op dit seizoen na, afgesloten door Daniël Lohues."Met 150 voorstellingen hoop je ook nog meer mensen binnen te halen, maar er is ook kans dat de bezoekers gespreid over die voorstellingen komen", zegt Van der Werf. "We hopen wel die 60.000 bezoekers aankomend seizoen te halen, of te overbruggen. Het kan altijd beter."Vorig jaar april bleek uit een brief van het college van B en W aan de gemeenteraad van Emmen dat het Atlas Theater in 2018 af zou stevenen op een tekort van 865.000 euro. Onderaan de streep zou het bedrijf op een positief resultaat uitkomen, omdat het theater valt onder het naastgelegen Wildlands, dat de overkoepelende directie voert.Wildlands gaf het Atlas Theater altijd een subsidie van één miljoen euro, maar kan dat zelf niet meer opbrengen vanwege tegenvallende resultaten. De gemeente Emmen heeft die subsidie onlangs overgenomen , naast de 500.000 euro die Emmen al gaf. Wat het uiteindelijke tekort is, wordt nog niet bekendgemaakt. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn nog niet klaar.Wel gaf Van der Werf vorig jaar aan dat het theater nog meer onder de aandacht gebracht kon worden als congreslocatie. "Daarom hebben we nu ook een accountmanager voor het theater in dienst sinds 1 maart. Daar gaan mooie dingen uitkomen. We zijn het enige theater in Nederland met zo'n fantastische achtertuin", verwijst Van der Werf naar Wildlands.