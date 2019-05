Emmer-Compascuum krijgt zonnepark op bedrijventerrein

Het initiatief komt onder anderen van inwoner Henri Mensen. Hij benadrukt dat het om een lokaal project gaat. "De grote zonneboeren blijven buiten de deur. Dit is een project van en door mensen uit Emmer-Compascuum", aldus de initiatiefnemer. De bedoeling is dat de opgewekte elektriciteit deels in het dorp zelf wordt gebruikt.Mensen hoopt eind dit jaar de subsidieaanvraag de deur uit te doen, zodat uiterlijk in 2023 de eerste zonnepanelen geplaatst kunnen worden.De bouw van een zonnepark op het bedrijventerrein in Emmer-Compascuum is mogelijk doordat het bestemmingsplan in 2009 is aangepast. Toen bleek dat er geen belangstelling bestond voor uitbreiding van het industrieterrein en is er ruimte gekomen voor andere initiatieven.Mensen heeft omwonenden inmiddels ingelicht over zijn plannen voor het zonnepark. Zij mogen ook meebeslissen over de ruimtelijke inrichting van het gebied. Hij gaat binnenkort ook in gesprek met Dorpsbelangen Emmer-Compascuum en de plaatselijke ondernemersvereniging.