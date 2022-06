Treinverkeer bij Emmen ontregeld door seinstoring

Reizigers moeten rekening houden met een uur extra reistijd. De NS verwacht dat om 00.30 uur de seinstoring verholpen is.

Het is de tweede avond op rij dat het treinverkeer in Drenthe ontregeld is. Gisteravond zorgde een kapotte bovenleiding ervoor dat er geen treinen tussen Meppel en Assen konden rijden. Om 10.00 uur vanochtend begonnen de treinen weer met rijden.