Emmenaar uit ongenoegen bij Rutte: We moeten vechten tegen het systeem

Westerbeek doet dit vanuit de gele hesjesbeweging in Drenthe, van wie vier anderen hem vergezellen. "Wij willen onze zorgen overbrengen. Rutte heeft zijn beloftes gebroken. Hij heeft beloofd dat de koopkracht zou groeien voor de middenklasse, maar dat is niet het geval. Er is schrijnende armoede in Nederland", zegt Westerbeek. "Hij heeft wat uit te leggen."De Emmenaar eist daarom excuses en wil dat er maatregelen worden getroffen om het beleid, en de koopkracht die daarmee samengaat, te verbeteren. "We hebben ons goed voorbereid en leggen eisen op tafel. We zullen hem daaraan houden en vragen om garanties."De acties in het land van de gele hesjesbeweging gaan ondertussen gewoon door. "Elke zaterdag. Net zo lang totdat er wezenlijk iets verandert. Er hangen veel gele hesjes aan potentiële kapstokken. Die kunnen er zomaar worden afgehaald om met ons mee te doen.""We hopen dat meer mensen de straat op gaan. Alleen zo bereiken we iets. We moeten samen sterk zijn. We moeten vechten tegen het systeem."