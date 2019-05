Langste glijbaan van de wereld staat binnenkort in Nooitgedacht

Begin april startte de bouw en vanochtend werd er weer een onderdeel geplaatst: een 'cone'. "Dat is echt een precisiewerkje. Je moet een cone zien als een soort centrifuge, waarin je even wordt gespoeld en gewrongen voor je weer verder gaat", vertelt Roland Rozenbroek van Hof van Saksen. Er komen meerdere cones in de glijbaan."Vijf jaar geleden zijn we begonnen met plannen maken. We wilden iets spectaculairs toevoegen aan ons zwembad. Onze eigenaar is de hele wereld over gevlogen om te kijken naar allerlei mogelijkheden. Hij kwam terug met het idee om een enorme glijbaantoren te maken. Daar hangen we vijf glijbanen aan. Om de twee jaar komt er iets nieuws bij. En als we het doen, doen we het meteen goed. We moeten alle records verbreken die er zijn", aldus Rozenbroek. De glijbaan die nu wordt gebouwd, is de vierde. Hierna moet er dus nog een komen.De nieuwste glijbaan van het vakantiepark moet op 1 juni klaar zijn. Daarna zijn er nog wat tests en een maand later gaat de glijbaan officieel open.