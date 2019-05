Dieven slaan weer toe bij VV Hollandscheveld

Telefoons, sleutels, schoenen, horloges, broeken, niks was die middag veilig. "We overwegen om de deuren tijdens de wedstrijden op slot te doen, en een alarminstallatie en camera's te plaatsen. Maar dat heeft wel een kostenplaatje natuurlijk", zegt voorzitter Jan Blokzijl. Verschillende gedupeerden hebben aangifte gedaan.Het weekend ervoor was er ingebroken in de kantine van de club. Ondanks dat er niets was meegenomen, liep de materiële schade in de duizenden euro's. "De pui van de achterdeur is stukgemaakt en ook de kassa en het bedieningssysteem zijn vernield. Daarnaast moet natuurlijk de achterruit vervangen worden", vertelt Blokzijl.Blokzijl vindt het lastig te zeggen of de twee incidenten met elkaar te maken hebben. De politie doet onderzoek.