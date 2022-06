Statenlid Nijmeijer in middelpunt van belangstelling op Baltic Pride: 'Een geslaagde missie'

"Indrukwekkend. Eigenlijk nog indrukwekkender dan drie jaar geleden", zegt Henk Nijmeijer over hoe hij de Baltic Pride in Vilnius afgelopen weekend heeft beleefd. Het Drentse Statenlid was in de Litouwse hoofdstad uitgenodigd om te spreken tijdens de Baltische variant van de Nederlandse Gay Pride, en hij was daar niet voor de eerste keer. Drie jaar geleden was Nijmeijer er ook al, maar mede door de oorlog in het naburige Oekraïne was de hang naar vrijheid op de Baltic Pride deze keer groter dan ooit.