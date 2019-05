Zo ontsnapte de gevangene vorige maand uit Veenhuizen

Hoe heeft het zover kunnen komen? Op basis van betrouwbare bronnen heeft RTV Drenthe een reconstructie kunnen maken van de ontsnapping van de gevangene.Die ochtend weet de man via de werkplaats te ontkomen. Hij loopt richting een vrachtwagen en kruipt eronder. Daarmee is zijn ontsnapping nog niet gegarandeerd. De vrachtwagen wordt voor vertrek gecontroleerd. De gevangene kruipt daarom bovenop het reservewiel. Hij hoopt dat hij op deze manier niet wordt gezien tijdens de controle van de vrachtwagen. En dat klopt.De vrachtwagen vertrekt van de locatie Esserheem naar de locatie Norgerhaven in Veenhuizen. Tijdens die rit weet de gevangene ongezien van de vrachtwagen te komen. Hij is vrij en ontsnapt.Nu moet hij ongezien proberen weg te komen. Hij trekt zijn overall uit en steelt een fiets. In een joggingbroek en grijs vest vertrekt de man. De gevangene wil naar Kropswolde. Maar hij weet de weg niet.De man besluit de weg te vragen aan een voorbijganger. Niet alleen vraagt de ontsnapte gevangene hoe hij in Kropswolde komt, hij vermeldt er ook bij dat hij uit Veenhuizen komt. Niet zo slim.Ondertussen start de politie een grote zoektocht. Zo stijgt de politiehelikopter op en zoekt boven Assen in de buurt van het station naar de man. Ook medewerkers van de NS en Qbuzz zijn ingeseind om naar de man uit te kijken.Veel mensen horen over de ontsnapping, bijvoorbeeld via de media of via internet. De voorbijganger die de gevangene de weg naar Kropswolde heeft gewezen, beseft dat het om de voortvluchtige man gaat. De politie wordt gewaarschuwd.Bij aankomst in Kropswolde wordt de gevangene opnieuw in de boeien geslagen. Voor hem volgen twee eenzame weken in de isoleercel , als straf voor zijn ontsnapping. Ook komt hij niet vervroegd vrij vanwege zijn ontsnappingspoging. Strafverlenging krijgt de ontsnapte gevangene niet, want ontsnappen uit de gevangenis is niet strafbaar Deze reconstructie is tot stand gekomen op basis van anonieme tips die bij RTV Drenthe zijn binnengekomen. De redactie heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om een reactie gevraagd, maar die wil niet op het verhaal ingaan."De lezing die jullie hebben van de wijze waarop de ontsnapping heeft plaatsgevonden, kunnen we op dit moment nog niet bevestigen of ontkennen. Uiteraard weten we wat er zich heeft afgespeeld, maar er loopt nog een intern onderzoek van de DJI naar de ontsnapping. Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan willen we nog geen verder commentaar geven", aldus Ellen Verouden namens de DJI."Wanneer er uit het onderzoek aanbevelingen voor verbeteringen naar voren komen, gaan we die uiteraard overnemen. Interne procedures zijn inmiddels aangescherpt om een herhaling van de recente ontsnapping te voorkomen."Naast de gedeeltelijk succesvolle ontsnapping op 17 april, was er eerder die maand ook een ontsnappingspoging in Veenhuizen. Op 9 april verstopte een gevangene zich in de vrachtwagen die containers met vet uit de keuken kwam ophalen. Maar deze gevangene werd tijdens een controle van de vrachtwagen wel opgemerkt.In 2009 ontsnapten twee gedetineerden uit PI Veenhuizen. In 2012 probeerden drie gevangenen te ontsnappen, maar die werden snel weer ingerekend.