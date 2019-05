Steun behoud 'Heide Expres' in Havelte groeit

Eerder kwamen ondernemers rondom natuurgebied Holtingerveld al in opstand. Daarna volgde de VVD in Provinciale Staten . En nu wordt het protest tegen het besluit nog groter. De VVD en DSSW/SW in Westerveld stellen vragen aan het college.De Heide Expres van ondernemer Jan Kootstra rijdt al een jaar of zeven met toeristen door het gebied. Hij mag ook de weg op. Dat wordt door de provincie Drenthe en tot voor kort door de gemeente ook gedoogd.Maar regels zijn regels volgens de gemeente en dus moet Kootstra zijn voertuig aanpassen. Het moet een 'landbouwvoertuig' worden. Maar dan ontstaat er een probleem met de verzekering. Kootstra ziet daarom geen uitkomst en stopt. "Het is gewoon jammer. Dan moeten we nu maar kamperen met het ding", zo zei Kootstra eerder op RTV Drenthe.De twee partijen vragen om opheldering in de raadsvergadering van vanavond. "Nu is de gemeente Westerveld voornemens om de inzet van de Heide Expres, een oude legertruck waarmee toeristen en groepen worden rondgereden in het Holtingerveld, onmogelijk te maken. Wij zien daarvan niet de reden en vinden dit onbegrijpelijk."Volgens de VVD en DSSW/SW staat dit haaks op wat de gemeente wil. Het bevorderen van recreatie en toerisme, het ondersteunen van ondernemers en het toegankelijk maken van natuur. Het college wordt gevraagd om opheldering en gevraagd of ze bereid zijn om het besluit te herzien.