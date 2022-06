Hunebedden, Drenthes trots; hoe werden ze gebouwd?

Wie Drenthe zegt, zegt hunebed. De iconische gestapelde stenen, er is al veel over gezegd en geschreven. Maar er is één vraag die bij een ieder die kijkt naar de indrukwekkende grafmonumenten opborrelt.

Hoe hebben ze die stenen zo op elkaar gekregen? Waren de mensen van het Trechterbekervolk zo sterk? Waren het reuzen? Of zit er iets anders achter? Deze vraag kwam binnen bij Zoek het uit!

Wat is een hunebed?

Laten we eerst weer eens duiken in de geschiedenis van het hunebed. Wat is het en wat kun je er mee?

Nou, je kunt er nu niet zo veel meer mee. Maar in de tijd dat ze gebouwd werden, meer dan 5.000 jaar geleden, deden ze dienst als graf. De Nederlandse hunebedden zijn gebouwd door de mensen van de Trechtercultuur. Dit was tussen 3.400 en 3.200 voor Christus.

Naar de menselijke resten onder de hunebedden is geen onderzoek meer te doen, want die resten zijn vergaan in de loop der tijd. Wat we weten komt uit onderzoeken die zijn gedaan naar de voorwerpen die gevonden werden onder of in de buurt van hunebedden. Deze voorwerpen, bijvoorbeeld gereedschap of sieraden, werden meegegeven aan de doden.

Hoe zit een hunebed in elkaar?

In de prehistorie was het hunebed bedekt met een heuvel. Je zag dan alleen de ingang, en soms nog wat kransstenen als die ook aanwezig waren.

Een hunebed is opgebouwd uit twee draagstenen en een deksteen. Aan de voor en achterkant werden ook stenen geplaatst; de sluitstenen. De ingang was afgesloten met een grote steen of houten deur. Tussen de grote draagstenen zaten kleinere stenen en de vloer was gemaakt van keien.

Het kleinste hunebed staat in Bronneger en heeft maar twee dekstenen, het grootste is te vinden in Borger en heeft er negen.

Waar komt de naam vandaan?

De naam hunebed zou afstammen van het oude Drentse woord "huyne", wat reus betekent, en bed. Oftewel: bed van reuzen. De naam werd al gebruikt door dominee Picardt in de 17e eeuw. Hij schreef dat de hunebedden in Drenthe gebouw waren door reuzen.

Nu weten we dat reuzen er niet aan te pas kwamen bij het bouwen van de grote gesteenten. Maar hoe deden ze dat dan wel?

Hoe bouw je een hunebed?