Ziekenhuis Meppel opent gespecialiseerd centrum voor MS-patiënten

Het Meppeler ziekenhuis wordt het dertiende ziekenhuis in Nederland met een gespecialiseerd MS-centrum.Neuroloog Esther Zeinstra heeft het centrum opgezet. Zij behandelt al dertien jaar mensen met Multiple Sclerose (MS). "Samen met een gespecialiseerde verpleegkundige ga ik patiënten helpen", vertelt Zeinstra. "Daarnaast zit er een heel team om het centrum heen met een revalidatiearts, uroloog en neuropsycholoog. Dat is denk ik ook de kracht van dit centrum. Als artsen leren we van elkaar en verbeteren we samen de zorg die we bieden."Een op de duizend Nederlanders heeft MS. Het immuunsysteem valt bij de ziekte de isolatielaag rondom de hersenen en zenuwen aan, waardoor uitval ontstaat. in het begin kan het lichaam dit nog een beetje herstellen, maar in een later stadium is dat niet meer mogelijk.De ziekte wordt vooral gediagnosticeerd bij jonge mensen rond de dertig jaar. Volgens Zeinstra is de ziekte lastig te herkennen. "Soms hebben patiënten al jarenlang klachten. Tintelingen in het lichaam, soms moeite met spreken of dat ze af en toe struikelen. Totdat ze een duidelijk aanval krijgen. Pas als een patiënt meerdere aanvallen op verschillende plekken in de hersenen heeft gehad, kan de diagnose worden gesteld. Dat wordt gedaan op basis van het verhaal van de patiënt, via een mri-scan en soms is ook een ruggenprik nodig."Jarenlang was er weinig bekend over MS. Maar de kennis neemt toe en er komen steeds meer medicijnen. Dat betekent niet dat de ziekte al te genezen is, maar wel beter te behandelen. Met het MS-centrum in het Diaconessenhuis is er meer specifieke kennis over de ziekte op een plek en kunnen patiënten op een plek worden behandeld.