Lokkertjes voor overlastgevende stadsduiven in duiventil van Assen

Nog even, en het Asser stadscentrum is - als alles volgens plan verloopt - eindelijk verlost van zo'n honderd overlastgevende duiven. Vandaag zijn er twaalf lokduiven geplaatst in de nieuwe duiventil op het stadhuis. En als kwartiermakers van dit kersverse onderkomen moeten zij straks hard aan het werk.

Het twaalftal heeft namelijk de schone taak om de inmiddels veelbesproken stadsduiven vanuit de binnenstad richting de duiventil op het Asser stadhuis te lokken.

Zwaan-kleef-aan

Eerst moeten de lokduiven nog wel drie weken wennen. Daarna worden ze losgelaten, om aan hun 'lokklus' te beginnen. "Je kunt het inderdaad omschrijven als een soort zwaan-kleef-aan-effect. En ik vertrouw erop dat ze daarin slagen", verwacht bioloog Diererik van Liere. "Want in andere steden, waar ze ook een duivenprobleem hadden, hebben ze dezelfde ervaring opgedaan met een duiventil. Daar hebben we uitgebreid ons licht opgestoken."

De twaalf duiven, waaronder twee paartjes, krijgen in Assen een 'tweede leven', zo vertelt de kersverse gemeentelijke duivenbeheerder Bart Broersma. Hij werkt als vrijwilliger bij de dierenambulance en is door Assen speciaal aangesteld voor het beheer van de duiventil op het stadhuis. Hij heeft de lokduiven net opgehaald uit het Friese vogelasiel De Fügelhelling, en laat de wat gestreste beesten voorzichtig vrij in de nog poepvrije duiventil. Het hok biedt plek aan in totaal 84 paartjes. De eerste twaalf, vandaag speciaal ingevlogen vanuit Friesland, zijn als het ware de 'wegvoorbereiders' voor de rest van de stadsduiven.

Rondvliegen en lokken

"We laten ze hier eerst lekker even wennen, met elke dag vers water en voer. En ze kunnen ook alvast een stukje naar buiten lopen, via het uitvlieghok hierboven, waar nu nog gaas voorzit. Zo kunnen ze alvast aan de buitenlucht ruiken, en ook wat om zich heen kijken. En als ze dan goed gewend zijn, laten we ze los, en mogen ze hun werk gaan doen. Dat houdt in rondvliegen boven de stad en de andere duiven meelokken naar deze plek waar het lekker droog is, en waar water en voer is", aldus bioloog Van Liere.

De bioloog is als diergedragsdeskundige vorig jaar ingehuurd door de gemeente Assen. Want wethouder Bob Bergsma (D66) wilde na de zoveelste brandbrief van klagende Assenaren voor eens en altijd een einde maken aan de overlast die de stadsduiven veroorzaken. Ondernemers en centrumbewoners klagen er al jaren steen en been over, omdat de duiven alles onderschijten. Ook nestelen ze, als ongenode gasten, bij appartementenbewoners op balkons waar ze eieren, soms zelfs jonge duifjes, en een hoop rotzooi achterlaten. En ook winkels rond het Koopmansplein zijn de duivenstront meer dan beu, waar de duiven zich in groten getale verzamelen.

Voerverbod

De gemeente denkt het probleem met de duiven nu voor eens en altijd op te lossen met een speciale duiventil op het Asser stadhuis, waar ze voer krijgen en nestelruimte. En tegenover de til staat een heuse duiventribune, bedoeld als rustplaats voor alle duiven die buiten wachten op hun broedende partner binnenin de duiventil. Alleen in de duiventil krijgen de dieren voer, voor alle andere locaties in de stad geldt straks een voerverbod.