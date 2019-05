Nieuwe megaglijbaan Hof van Saksen: 'Hij is echt superveilig'

De nieuwe megaglijbaan die in juli opent in vakantiepark Hof van Saksen in Nooitgedacht, is bij de opening helemaal veilig. Dat belooft directeur Ronald Rozenbroek. Hoe anders was dat bij de komst van de vorige glijbaan, waar in de eerste weken verschillende bezoekers gewond raakten.

Direct al tijdens de opening brak een jongen zijn sleutelbeen in de Bombo. De band waarmee gasten door de glijbaan gleden, was te hard opgepompt. In de weken daarna volgden meer ongelukken.Volgens Rozenbroek heeft het vakantiepark hiervan geleerd. Zo gaat het park de nieuwe glijbaan 'De Saltato', de langste trechterglijbaan van de wereld, uitvoerig testen. "Het is een wereldprimeur, dus je zult hem moeten testen in allerlei gewichtsklassen en alle leeftijdsklassen. Daar hebben we in de eerste fase veel van geleerd."De directeur is blij met De Saltato als nieuwe aanwinst voor het park. "Je zit met z'n tweeën op een band. Je glijdt met een verval van tien procent naar beneden en je gaat 197 meter de diepte in. Tijdens de vaart ga je voor je gevoel over je hoofd en dwars door de baan heen."De glijbaan is vanaf begin juli toegankelijk voor publiek.