'Ludieke' acties op komst tegen overlastgevende asielzoekers Ter Apel

Afgelopen weekend werden bij bushalte langs de route van buslijn 73 tussen Ter Apel en Emmen borden neergehangen, met daarop teksten als 'hand in hand naar eigen land' en 'alleen vertrek'. Op de borden stond het logo van Voorpost, maar de club ontkent tegenover RTV Noord iets met deze actie te maken te hebben."Het zijn lokale mensen die de actie hebben uitgevoerd. Wij hebben wel contacten in die buurt, maar wij hebben in Ter Apel geen officiële afdeling", aldus voorman Floris van der Kooi bij RTV Noord. Maar de club is wel van plan actie te gaan voeren rond Ter Apel.Over de invulling van die acties wordt nog nagedacht. "Daar zijn we ons nog op aan het beraden, want wij willen actievoeren binnen de grenzen van de wet. Vaak ludiek, rebels en prikkelend om de boel een beetje wakker te schudden, zodat de politiek wel gaat luisteren naar de bevolking."Van der Kooi denkt wel dat de actie van dit weekend op steun van veel omwonenden kan rekenen. Vervoerder Qbuzz daarentegen vindt de actie 'weerzinwekkend'. De politie is een onderzoek begonnen om te achterhalen wie de borden heeft geplaatst. Dat stuit Van der Kooi - van actiegroep Voorwind - juist weer tegen de borst. "Ze zetten de politie in tegen het eigen volk dat op een ludieke aandacht wil vragen voor een eigen probleem."Op buslijn 73 - tussen Ter Apel en Emmen - is het al jaren onrustig. Een groepje asielzoekers uit veilig verklaarde landen zorgt voor overlast. Het clubje bedreigt het buspersoneel en maakt spullen kapot. Qbuzz was er onlangs helemaal klaar mee en eiste een oplossing van het COA Gisteren werd bekend dat beveiligers buskaartjes aan de asielzoekers gaan verkopen op het azc in Ter Apel. Chauffeurs van Qbuzz zitten straks niet meer achter het stuur; zij worden overgenomen door mensen van een ander vervoersbedrijf, die beter zijn ingespeeld op het omgaan met de overlastgevers.