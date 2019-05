Tbs van kindermisbruiker Frank R. met twee jaar verlengd

De 54-jarige Brabander werd in 2014 door de rechtbank in Assen veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging, voor tientallen zedenmisdrijven met meisjes tussen de 12 en 16 jaar. Onder zijn slachtoffers was een meisje uit Eelde.R. doorloopt zijn tbs-behandeling in Almere waar deze twee jaar geleden werd opgestart. De behandeling verloopt 'voorzichtig voorspoedig, maar is nog erg pril'.Volgens deskundigen heeft de man een manipulatieve en soms agressieve houding. Er moet aan veel punten worden gewerkt. Maar R. ontkent dat. "Dat was aan het begin. Ik ben nu niet meer zo", zei hij vandaag op de zitting.Advocaat Tjalling van der Goot stelde dat het best goed gaat met zijn cliënt. "Maar mijn cliënt is een realist. Wat mij betreft verlengt u de tbs met twee jaar, ook om de veiligheid van de maatschappij te waarborgen."Frank R. kwam op internet in contact met minderjarige meisjes. Hij deed zich bij het contact voor als een 18-jarige jongen. Hij zette tientallen meisjes ertoe aan voor de webcam seksuele handelingen met zichzelf te verrichten. Hij maakte daarvan beelden.In 2013 werd R. in Groningen aangehouden met in zijn auto een 12-jarig meisje uit Middelstum. Dat meisje kende hij van chatboxen. Op beeldmateriaal bij de man thuis was te zien dat R. het kind op afschuwelijke wijze had verkracht.Negen meisjes deden aangifte van seksueel misbruik door R., onder wie ook het meisje uit Eelde. Sommige meisjes werden door de man betaald. Hij benaderde honderden potentiële contacten.R. lijdt aan diverse seksuele stoornissen, waaronder pedofilie en parafilie. Het invoelend vermogen van R. wordt zeer laag beschouwd, de kans op herhaling is volgens deskundigen nog steeds hoog.Frank R. krijgt nog geen verlofkansen.