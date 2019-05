Te weinig geboortes: einde mobiele verloskamer WZA

De extra kamer was een antwoord op alle drukte die veroorzaakt zou worden door de sluiting van klinisch verloskundige afdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen. Zwangere ouders weken uit naar Assen of Zwolle.Gemeente Hoogeveen meldde in februari dat 39 van haar nieuwe inwoners in Assen zijn geboren. Als daar medische redenen voor waren vertrokken ouders naar andere ziekenhuizen in bijvoorbeeld Emmen of Groningen. Maar het grootste deel van de vrouwen uit Hoogeveen beviel in Assen.De inrichting lijkt erg veel op die van andere kamers. De verloskamer moet vergelijkbaar zijn met een operatiekamer. De kamer voldoet dan ook aan al deze eisen. Het bewijst een te grote kostenpost te zijn.Het WZA verwachtte dat de kamer voor 400 extra bevallingen op jaarbasis gebruikt zou worden. Dat aantal wordt niet gehaald. Vanwege het niet nakomen van de verwachtingen wordt de unit nu weggedaan.Met het vertrek van de kamer ontstaat er volgens zorgmanager Ada Spronk geen gat. "Tijdens de drukke periode passen we onze werkwijze een klein beetje aan. Als het echt niet zou passen, werken we samen met andere ziekenhuizen zodat moeders elders terecht kunnen."De apparatuur die in de unit geïnstalleerd is, wordt door het WZA eruitgehaald. De unit zelf houdt het ziekenhuis niet. Die wordt namelijk gehuurd.Het aantal geboortes is volgens de zorgmanager te meten in pieken. De ene periode kan het veel drukker zijn dan de andere. "De maanden juni en augustus zijn over het algemeen wat drukkere maanden", zegt ze. "Vooral in de zomer zitten er wat piekjes in het aantal geboortes in het ziekenhuis." Soms liggen de kamers van het ziekenhuis ook vol tijdens dit soort piekperiodes.Er komt er een nieuw ouder- en kindcentrum bij het WZA. "Daarin komen vier verloskamers, die in november klaar zijn. Ook zullen daar bedden in staan voor vaders." Het ziekenhuis wil hiermee meer gezinsgerichte zorg leveren.