Borden in Assen weer beklad met Bijbeltekst

Op de borden staat 'Exodus 22:18' geschreven, waarin staat: "Een tovenares mag u niet in leven laten." Ook is de kreet 'Stop V2K' op de borden achtergelaten. Dit zou voor Stop voice to skull staan. Dit is een complottheorie waarbij de overheid via microgolven mensen zou beïnvloeden.Onder meer de borden op het GGZ-terrein en bij de spoorwegovergang aan de Pelikaanstraat in Assen zijn beklad. Het is nog niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is.Afgelopen weekend werden er ook al borden in Assen ontdekt met de teksten erop. Dit gebeurde bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en de rechtbank, in diezelfde stad.