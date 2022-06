Ook Emmer Bethelkerk en Berini-fabriek in beeld als nieuwe plek Harmonium Museum

Het Harmonium Museum in Barger-Compascuum heeft twee nieuwe locaties op het oog als alternatief onderkomen. Het gaat om twee locaties in Emmen: de Bethelkerk aan de Sterrenkamp en de voormalige Berini-fabriek op industrieterrein Bargermeer.

Al eerder viel het oog op de voormalige melkfabriek in de Emmer wijk Noordbarge. In dit pand zit op dit moment het Centrum Beeldende Kunst (CBK), dat volgend jaar verkast naar het Rensenpark. Daardoor is de fabriek in beeld gekomen voor het museum. Hij verwacht dat er dit najaar een definitieve knoop kan worden doorgehakt.