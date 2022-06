Musea krabbelen op na dreun door coronacrisis

Via onder meer een campagne via RTV Drenthe, reclame in bioscopen en eigen kanalen probeert Museum Collectie Brands mensen enthousiast te maken om naar Nieuw-Amsterdam te komen. "Of het dé manier is geweest, durf ik niet te zeggen, maar feit is wel dat we tijdens Pinksteren buitengewoon goed hebben gedraaid", zegt Peters tevreden. "Daarnaast merken we dat het aantal groepen in ons museum toeneemt en dat geldt aan de educatiekant ook voor schoolklassen die langskomen."