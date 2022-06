Man voor rechter voor neersteken eigen kind bij Boomkroonpad

De 47-jarige man die vastzit voor het neersteken van zijn eigen kind in Drouwen, moet vandaag voor het eerst in de openbaarheid voor de rechter verschijnen. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

De man uit de gemeente Aa en Hunze werd kort na het steekincident op 27 februari opgepakt en zit sindsdien vast. De zaak zal met name over zijn voorarrest gaan.

Voor de ogen van het publiek en twee politieagenten stak de man met een mes op het kind in. De agenten waren op de parkeerplaats bij het Boomkroonpad vanwege een melding. Bij de aanhouding van de man gebruikten de agenten een stroomstootwapen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot nu toe weinig bekend gemaakt over dit tragisch incident. Het OM wil niets kwijt over de leeftijd van het slachtoffertje, behalve dat het een jong kind betreft. Ook de aanleiding van het steken door de vader is tot nu toe gezwegen.