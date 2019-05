Ad van Liempt over kampcommandant Gemmeker: De 'smoking gun' heb ik niet gevonden

Ad van Liempt presenteert vandaag zijn boek over Albert Gemmeker, de kampcommandant die woonde in de oude kampcommandantswoning bij Kamp Westerbork. Met het boek en het diepgravende onderzoek zal de journalist en historicus daarnaast vanmiddag promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen."Ik heb me eigenlijk nog nooit zo lang met iemand beziggehouden. Ik had eigenlijk de hoop dat ik hem nu zo langzamerhand uit mijn werkkamer had gejaagd, maar hier in Westerbork kom ik Gemmeker weer voluit tegen.”Van Liempt deed tweeënhalf jaar intensief onderzoek naar de vraag of kampcommandant Albert Gemmeker afwist van het lot van 80.000 Joden, Roma en Sinti. De Nederlandse rechtbank kon dat destijds niet bewijzen waardoor Gemmeker werd veroordeeld tot 10 jaar celstraf waarvan hij er zes jaar heeft uitgezeten. “Hij heeft daarna nog 31 jaar geleefd en dat vind ik onbegrijpelijk,” vertelt Van Liempt.Voor zijn research dook Van Liempt in de Duitse archieven en sprak hij met de dochters van Gemmeker. “Het belangrijkste wat ik heb gevonden was wel dat de Duitse justitie de jaren na zijn vrijlating heel veel belangstelling voor Gemmeker heeft getoond en eigenlijk heeft geprobeerd het Nederlandse vonnis te corrigeren.”Van Liempt vond twee Duitse onderzoeken: één uit 1958 en één uit 1976 waarin grootschalig onderzoek naar de man werd gedaan. “Voor het tweede onderzoek zijn 130 getuigen vanuit de hele wereld zijn gehoord! Allemaal over de vraag of Gemmeker af wist van wat er na transport gebeurde. Het rapport, bestaande uit ruim 130 pagina’s had de conclusie dat ze niet konden vaststellen dat Gemmeker af wist van de vervolging en daarom is uiteindelijk niet tot een proces gekomen.”Dat zowel de Nederlandse als de Duitse rechtbank Gemmeker niet konden veroordelen voor massamoord komt volgens Van Liempt ook doordat de zogenaamde ‘schrijftafelmoordenaars’ destijds nog niet bekend waren. “Wat we tegenwoordig weten is dat er ‘schrijftafelmoordenaars’ bestonden, die met een enkele pennenstreek anderen de dood in konden jagen. Dat hele systeem had nog nooit bestaan en was uitgevonden door de Nazi’s. Daar speelde Gemmeker een belangrijke rol in, maar dat wist ten tijde van het proces nog niemand. Hij is daarom berecht voor medeplichtigheid wegens de vrijheidsberoving van tienduizenden mensen en niet wegens medeplichtigheid aan massamoord.”Komt er dan nu, door het onderzoek van Van Liempt, alsnog een antwoord op de vraag wat Gememker wist? In zijn boek draagt Van Liempt een berg argumenten aan waarmee de lezer tot zijn eigen conclusie moet komen. “Ik draag toch ook wel onbekende feiten aan die het zeer aannemelijk maken dat hij het toch wel moet hebben geweten, maar een echte ‘smoking gun’ heb ik niet gevonden. Hij heeft natuurlijk geweten dat ontkennen hem zou kunnen helpen. Het ligt voor de hand dat hij die strategie heeft gekozen en daar tot het bittere einde aan heeft vastgehouden. En dat is in zijn geval ook met succes geweest.”Al dertig jaar vindt Van Liempt dat het verhaal van Gemmeker tot op de bodem moet worden uitgezocht. “Vroeger heb ik bij Andere Tijden gewerkt en in dat eerste seizoen, in het jaar 2000, hebben we een uitzending gemaakt over Gemmeker. In die uitzending zegt op een gegeven moment Hans Goedkoop: ‘We hebben vandaag een topje van de sluier opgelicht, maar er zal ongetwijfeld ooit nog meer komen’. Dit was niet voorzien, maar het is eigenlijk wel een vervulling van die belofte.”Van Liempt was eerder te gast bij Radio Westerbork waar hij uitgebreid sprak over Albert Gemmeker. Luister de uitzending hier terug.