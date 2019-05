Dag gaszuiveringfabriek GZI Emmen, hallo GZI Next!

De sloop is een grote speciale klus. 'Dit is toys for boys', zegt projectleider Arjan van de Schootbrugge. In te toekomst moet er op het terrein schone en duurzame energie worden opgewerkt.Klein Pernis in Emmen ofwel de Gas Zuiverings Installatie. Zo kent de regio de fabriek. Te zien bij nacht door de lampen en hoge fakkeltoren. Vanaf 1988 werd hier zwavel uit zuur aardgas gehaald, zodat we er op konden koken en verwarmen. Op hoogtijdagen ging er acht miljoen kuub aardgas per dag door de fabriek en werkten er 150 mensen. Het zure gas uit de kleine velden in Drenthe en Overijssel is bijna op. Dus is de fabriek niet meer nodig en wordt gesloopt Van de Schootbrugge: ‘Het is eigenlijk één grote recycle-klus. Veel onderdelen zoals trappen en bordessen worden hergebruikt op andere locaties van de NAM of zijn weggegeven aan verenigingen in de buurt. Dit terrein stond vol brandblusinstallaties, die zijn naar het brandweeroefencentrum in Wijster gegaan. Alle metalen en non-ferro’s worden hergebruikt.’De meest in het oog springende delen van de fabriek krijgen ook het spectaculairste einde. Dat zijn de betonnen schoorsteen van 75 meter en de fakkeltoren van 100 meter hoog. ‘Als we deze twee beetje bij beetje zouden stuk knijpen dan heb je de hele sloop lang valgevaar. Als we ze opblazen kun je alles op de grond verder slopen en opruimen. En springen gebeurt niet zoveel meer in ons land, dus niet alleen leuk voor de sloper maar ook leuk voor het publiek', glimlacht de sloop-projectleider. Waarschijnlijk zal op een zaterdag voor de zomer de big bang plaatsvinden.(het verhaal gaat hieronder verder)Terwijl de sloop van de gaszuiveringsfabriek nog gaande is, wordt op een ander deel van het 38 hectare grote terrein al gewerkt aan de komst van de eerste nieuwe schone energiebron: een park met zonnepanelen. Naast zonne-energie moet op het terrein straks ook bio-gas en waterstof geproduceerd gaan worden. ‘De oude GZI-locatie is daarvoor heel geschikt, want wat we niet afbreken zit onder de grond: de pijpleidingen en aansluiting naar de GasUnie.’ GZI Next-projectleider René Jansen wijst naar een gebouw in de verte. ‘Als we daar de klep open zetten kunnen we tot bij jou aan de voordeur komen. Dus zijn we aan het onderzoeken of we de oude gastransportleidingen kunnen gaan gebruiken voor waterstof en groen gas zodat we het hele netwerk kunnen hergebruiken.’ Nederland ligt vol met deze leidingen van NAM en GasUnie.En het GZI-terrein is om nog een reden heel geschikt voor het opwekken van waterstof en bio-gas. Vier kilometer verder ligt het Emmtec-terrein. De industrie daar verbruikt 110 miljoen kuub aardgas per jaar, ze staan in de top tien van landelijke aardgasverbruikers en daar willen ze op termijn van af. Eerst door tijdelijk hoog calegorisch aardgas uit het buitenland te importeren dat op de GZI geschikt gemaakt kan worden, later wordt overgestapt op waterstof of biogas.Jansen: 'Daarvoor moeten we een gasleiding leggen naar het Emmtec-terrein. Laten we die dan meteen geschikt maken voor waterstof of groen gas. En als we toch aan het graven zijn, leg dan in dezelfde sleuf een warmteleiding terug van Emmtec naar GZI Next. Want warmte die bij Emmtec over is , daar zijn bacteriën in onze biogasinstallatie van straks weer gek op, die houden het proces gaande.' De elektriciteit die met de zonnepanelen opgewekt gaat worden gaat het elektriciteitsnet op, en is later ook bedoeld voor het maken van waterstof. Op die manier wil Jansen veel van de schone energie in een kringloop zien te krijgen.Ondertussen happen de kranen met grote knijpers stukken uit ketels en gebouwen van de oude GZI en gaat de sloop gestaag door. Wanneer het boem! is voor de 75 en 100 meter hoge torens hoort of ziet u uiteraard bij RTV Drenthe.