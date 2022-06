Ziet Tynaarlo alsnog af van transferium bij De Punt?

Komt er wel of geen groot transferium bij De Punt? Hoewel in 2017 al een besluit werd genomen door de gemeenteraad van Tynaarlo, lijkt het nieuwe college het transferium toch niet te zien zitten. Een onlangs gehouden petitie tégen de komst hiervan, wordt volgens kandidaat-wethouder Jurryt Vellinga zeker meegenomen in de besluitvorming.

In de 'oksel' tussen de A28 en het tankstation moet het transferium verschijnen. In 2017 namen Tynaarlo en de Provincie Drenthe hier een principebesluit over. Er zou plaats zijn voor tussen de 200 en 400 parkeerplaatsen. Het transferium zou verder vooral als OV-knooppunt dienen. Het besluit van 2017 werd met de kleinst mogelijke meerderheid genomen, maar het nieuwe college wil hier nog eens goed naar kijken.

Draagvlak

Dat beaamt Jurryt Vellinga. Vanavond moet hij worden geïnstalleerd als wethouder voor Leefbaar Tynaarlo. "De christelijke partijen waren altijd een groot voorstander van het transferium. De andere coalitiepartijen zien de nut en noodzaak niet", zegt hij.

Nu het CDA en de ChristenUnie niet langer tot de coalitie behoren, lijkt er helemaal geen draagvlak meer voor het transferium te zijn. "En als ik het zo inschat, zal er ook geen meerderheid in de raad zijn", zegt Vellinga.

Niet van deze tijd

Het plan zou dus geen draagvlak meer hebben, menen tegenstanders. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de petitie van Transferium-Nee. 2299 ondertekenaars willen geen transferium bij De Punt. Erik Bazuin is één van de twee tegenstanders die de petitie startte. Volgens hem is het plan voor een transferium 'niet meer van deze tijd'. "Het idee van een transferium kwam in een hele andere tijd tot stand", zegt hij.

Corona maakt dat meer mensen thuiswerken, zo redeneert Bazuin. De doorstroming naar Groningen zou door de aanpak van het Julianaplein sterk verbeterd zijn. "En het transferium in De Punt ligt te ver van een dorpskern af om mensen er naartoe te krijgen. Daarnaast is het transferium in Haren inmiddels ook groter geworden."

Verstandig plan

Henk Middendorp (CDA) noemt het transferium nog steeds een 'verstandig plan'. Volgens hem wordt er vaak een verkeerd beeld geschetst van het transferium. "De focus ligt vooral daarop, op het transferium, maar als de provincie Drenthe wil kunnen ze het plan van vandaag op morgen erdoor drukken."

Het enige waar de gemeente Tynaarlo wat over te zeggen heeft, is een stuk groen. "De gemeente moet toestemming geven voor herbestemming."

Framing

Als het aan Middendorp ligt, doet de gemeente dat ook. "Ik denk vooral aan de mensen uit dorpen als De Punt en Yde, die we hiermee kunnen ontsluiten. Bovendien denk ik dat het plan kan worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de natuur. Als er een otter zit, moet je het plan zo ontwerpen dat die otter daar kan blijven zitten."

Tegenstanders die roepen dat de aanleg van een transferium ten koste zou gaan voor onmisbare natuur, doen volgens Middendorp aan 'framing'. "Natuur en een klein transferium kunnen naast elkaar bestaan. De bosjes die ervoor moeten verdwijnen, zijn niet van grote waarde. Wij zijn daarom ook voor ontwikkeling in de ruimte die ons geboden wordt als provincie."

Koppen bij elkaar

Bazuin geeft aan dat zij als oprichters van de petitie ook hebben gekeken naar alternatieven voor het plan bij De Punt. "Want een transferium is op zich geen raar idee om mensen uit de auto te krijgen", zegt hij. "In Westlaren ligt bijvoorbeeld wél een goed, klein transferium. Deze ligt dicht bij de dorpskern. Zoiets zou bijvoorbeeld ook mogelijk zijn in Tynaarlo."

Feit blijft dat wanneer de gemeente de plannen wil herzien, het daarvoor eerst met de provincie om tafel moet. Een onderzoek, zoals dat eerder werd aangekondigd , is volgens Vellinga dan misschien niet eens nodig. "Maar we moeten wel de koppen bij elkaar steken. Uiteindelijk zal dan de gemeenteraad van Tynaarlo een oordeel moeten geven over de herbestemming. Daar zullen we binnenkort met hen over gaan praten. Misschien dat - als de provincie Drenthe de nut en noodzaak goed kan toelichten - de raad alsnog wil dat het transferium er komt. Daar staan wij dan nog steeds voor open."