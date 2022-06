Restaurant De Drentsche Aa nog deels dicht na brand

Jeanne Polderman, uitbaatster van restaurant en partycentrum De Drentsche Aa in Schipborg, dacht dat ze goed wegkwam na de brand van afgelopen 13 mei. Twee smeulende parasols in de feestzaal van het restaurant veroorzaakten rook- en roetschade.

De plastic hoezen waarin de parasols lagen zijn gaan smeulen, maar er sloegen geen vlammen uit. Toen leek dat een geluk bij een ongeluk. Maar een maand later blijkt dat de schade veel groter is dan op het eerste gezicht leek.

Afgeschreven

"Overal liggen roetdeeltjes en ook de rookschade is enorm", vertelt Polderman. "Aanstaande maandag halen we alles eruit: de meubels zijn afgeschreven. We hebben nieuwe nodig. En zoals het nu lijkt moet ook het plafond eruit. De rook en roet is over het plafond geperst en we weten niet wat de schade daaronder is. Een bouwkundig expert kan dan kijken of ook de balken zijn aangetast en eruit moeten."

Het restaurant kon na de maandenlange corona-lockdown eindelijk weer open. Tijdens de verplichte sluiting hebben ze het pand deels verbouwd. Klaar voor feesten- en partijen. "Maar we hebben nu alle bruiloften en familiefeesten af moeten bellen. Teamuitjes gaan niet door. En wat te denken van het FestivalDerAa?" somt Polderman op. "Ook die bezoekers kan ik niet bergen."

Reeks van branden

De brand in het restaurant in Schipborg stond niet op zichzelf. In de nacht van 12 op 13 mei zorgde een spoor van branden tussen Schipborg en Zeegse voor forse schade. Op camping De Vledders in Schipborg gingen een vouwwagen en een blokhut in vlammen op, vlak bij camping de De Groene Valk in Zeegse brak brand uit in een chalet.