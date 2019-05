Stop Tynaarlo schikt zich in kleinere supermarkt Ter Borch

"Ja, daarmee schuiven we inderdaad wat op richting andere wijkbewoners die hier wel graag wat boodschapjes zouden willen doen", zeggen actiegroepleden Sietse Wiersma en Koos Bogaerts."We zijn als actiegroep aanvankelijk tegen elke vorm van supermarkt geweest in dit gebied. Maar we snappen dat er ook mensen zijn in onze wijk die wel iets willen. Dus willen we een breed draagvlak proberen te krijgen voor een alternatief wat wel acceptabel is. En dat lijkt een kleinschalige winkelvoorziening te zijn", aldus Wiersma.En of die kleinere supermarkt dan maximaal 600 vierkante meter moet worden, of iets meer, dat moet overleg tussen gemeente, bewoners en ondernemer maar uitwijzen, zegt Wiersma. "Ik pin me niet vast op afmetingen, maar de megasupermarkt die er nu dreigt te komen van 2000 vierkante meter met nog eens 1000 vierkante meter magazijnruimte, dat is is te fors voor een woonwijk waar maximaal duizend huizen komen."Zaak is volgens Wiersma nu eerst dat het grote supermarktplan van tafel gaat. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft daar nu weer het laatste woord in.Actiegroep Stop Tynaarlo strijdt al jaren tegen de komst van een grote supermarkt in het entreegebied van de nieuwe woonwijk, met 200 parkeerplaatsen. Dichtbij kinderopvang en scholen zorgt dat volgens de tegenstanders voor onveilige situaties.Stop Tynaarlo heeft nu de hoop gevestigd op de raad van Tynaarlo. Vanavond vergadert die voor de zoveelste keer over de kwestie, vanwege meer dan 100 zienswijzen over het bestemmingsplan en de omgevingsvisie. Over twee weken volgt de finale stemming. Maar een politieke meerderheid lijkt nu alsnog tegen de megasupermarkt, met 12 tegen 11 stemmen. Anderhalf jaar geleden was dat nog andersom.Volgens Koos Bogaerts van Actiegroep Stop Tynaarlo is nu het juiste moment om terug te grijpen naar het originele plan dat er eerst lag voor het entreegebied van Ter Borch. "Aanvankelijk was er een plan, dat uitging van kleinere winkels met erboven appartementen. Maar vanwege de bouwcrisis kon dat project niet uit, omdat er voor die appartementen geen belangstelling zou zijn. De crisis is nu voorbij, dus wat ons betreft alsnog commerciële ruimte op de begane grond, met eventueel dus een supermarkt, en woningen erboven", aldus Bogaerts.Mocht het zover komen, dat de raad van Tynaarlo definitief het plan afschiet voor een grote supermarkt in de wijk Ter Borch, dan heft de actiegroep Stop Tynaarlo zich op. "Dan is het vervolgens aan de gemeente om de planontwikkeling in gesprek met bewoners van Ter Borch verder te doen", aldus Wiersma