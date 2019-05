Ook Drentse natuur onder druk: 'Dit is alarmerend en ernstig'

Het nieuwe rapport laat zien hoe rampzalig de toekomst van de natuur eruitziet als er geen maatregelen worden genomen. Het rapport is verschenen na een groot wetenschappelijk onderzoek naar de biodiversiteit op aarde van Ipbes, een aan de Verenigde Naties gelieerde organisatie. Ook al is al langer bekend dat het slecht gaat, Arends is toch geschrokken. Ze noemt de cijfers uit het rapport 'alarmerend en heel ernstig'.Als boswachter van natuurgebied Hart van Drenthe is ze dagelijks in de natuur aan het werk en zet ze zich in voor onder andere bedreigde vlinders. Ze houdt haar hart vast voor de bedreigde soorten in haar gebied. Zoals de zeldzame veenbesparelmoervlinder. "Deze dagvlinder is zeldzaam, in heel Europa", zegt Arends. Ze is bang dat we deze soort kwijtraken.Op allerlei manieren staat de natuur en de soortenrijkdom onder druk, ook in Drenthe. "Je krijgt hetzelfde te zien als in de rest van het land, terwijl Drenthe voor dagvlinders uitzonderlijk was. We hadden heel veel zeldzame soorten. De heidehommel kwam in de jaren '50 en '60 in heel Nederland voor. En nu komen we erachter dat ie nog maar op twee plekken vliegt, in Drenthe", zegt ze verontrust. "Het geeft wel aan hoe hard het gaat."Uit het rapport blijkt dat het verlies van biodiversiteit veroorzaakt wordt door onszelf. Een belangrijke oorzaak is dat er steeds meer mensen zijn op de planeet, die steeds meer consumeren. Arends: "Je zult zelf ook moeten na moeten gaan denken over hoe je op deze aarde staat, wat je doet en of je duurzamer kunt gaan leven, eten, werken. Maar ik maak me echt zorgen."