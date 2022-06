Muziekvrienden bouwen oude SRV-wagen om tot poppodium op wielen

Drie muzikanten uit Coevorden waren het zat om na elk optreden het podium, met de instrumenten en apparatuur, weer af te bouwen. Daarom bedachten ze in coronatijd een plan. Ze kochten een oude SRV-wagen en bouwden hem in twee jaar tijd om tot rijdend muziekpodium.

Je parkeert de bus, bouwt het podium in een minuut of vier op, plugt je instrumenten in en je bent als band klaar om af te tikken voor het eerste nummer. De zijkant van de oude supermarkt op wielen hoeft alleen maar opengeklapt te worden. Twee stangen onder het podiumdak, de geluidsboxen ernaast en het voertuig is klaar voor een concert. In evenveel tijd is het podium na het optreden ook weer afgebouwd en is de bus klaar voor vertrek.

Recordtijd opbouwen

"Ik heb nog nooit zo snel een podium opgebouwd", bekent Richard Nijstad als hij de microfoon in de houder draait. Als muzikant en organisator is het ook zeker niet de eerste keer dat hij een podium speelklaar maakt. "Als we om drie uur moeten spelen, kunnen we om vijf voor drie nog aan komen zetten", lacht hij.

Samen met muziekvrienden Dirk Hendriks en Marco Boonstra bedacht Nijstad twee jaar geleden het plan om van zo'n bus een podium te maken. "Ik zag ooit eens zo'n oude 'winkelwagen' rijden die was omgebouwd tot camper. Toen leek het me al mooi om een rijdend podium te maken. In de corona-lockdowns hadden we met z'n drieën iets meer tijd over. Daarom legde ik het idee voor bij Dirk en Marco. Die waren meteen om. Marco wilde er zelfs meteen drie bouwen."

22 jaar oude SRV-wagen

Maar eentje bleek ook al een hele uitdaging. Een 22 jaar oude SRV-wagen werd in Groningen op de kop getikt en elke vrije zaterdagmiddag ging het muziektrio klussen en verdere plannen maken. "We hebben elkaar wel leren kennen", aldus Nijstad. "De een wilde een hoger dak, de ander wilde bepaalde apparatuur erin. Uiteindelijk lagen we alle drie op één lijn, en is het gelukt."