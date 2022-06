Drenthe Toen podcast: Het rampjaar in Coevorden deel 3, de herovering van de vesting

"Rabenhaupt gaat niet over één nacht ijs en zegt: 'kom morgen maar terug, de kaart die jij me hebt gegeven hou ik hier, en teken die nog maar een keertje na', bij wijze van test. Ook in Groningen liepen verraders rond, dus je moest heel voorzichtig zijn."

"Het is inmiddels november. Het plan is om in actie te komen tijdens een vorstperiode als de grachten van de vesting bevroren zijn. De plaatselijke legerleiding hakt dan bijten in het ijs zodat de vijand niet naar binnen kan. Door biezen matten over die bijten te leggen zouden de soldaten van Rabenhaupt de vesting in kunnen. Er worden drie aanvoerders aangesteld en zo'n duizend man wordt bij elkaar gevoegd. Zodra ze uit Groningen vertrekken, gaan daar de poorten dicht, om te voorkomen dat iemand de commandant in dienst van de bisschop van Munster, Jan de Mooij, kan informeren."