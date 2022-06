Wachtlijsten Drentse ziekenhuizen: een wisselend beeld

Waar landelijk de wachtlijsten in de ziekenhuizen maar niet afnemen, geven de Treant-ziekenhuizen aan dat de lijst met patiënten die op een operatie wacht, iets is geslonken. Treant heeft ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. De wachtlijsten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) geven een wisselender beeld.

Externe hulp

"We hebben de wachtlijsten iets ingelopen doordat we onder meer een samenwerking zijn aangegaan met de externe Orthopedische Kliniek OCON in Hengelo", laat woordvoerder Erwin Kikkers van Treant weten.

De wachttijd voor een nieuwe heup was vanwege corona gestegen, in sommige gevallen naar ruim een jaar. Sinds afgelopen december zijn 98 patiënten geholpen aan een nieuwe heup. Het zijn mensen die normaal gesproken nog drie tot zes maanden langer hadden moeten wachten. De operatie vond plaats in de kliniek in Hengelo, de nazorg was in handen van Treant.

De wachtlijsten bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen slinken niet. "Het is een wisselend beeld", schetst bestuursvoorzitter Paul van der Wijk. "Vooral voor de ingrepen die langer kunnen wachten is het hoog."

Waar is het personeel?

Treant sluit een langere samenwerking met de externe kliniek in de toekomst niet uit. "Personeelskrapte in de zorg is een blijvend probleem. Met daarnaast ziekteverzuim dat nog steeds hoger ligt dan voor corona, zijn we blij dat het lukt om nagenoeg op de normale operatiecapaciteit patiënten te kunnen helpen", aldus Kikkers.

Personeelskrapte blijft ook een groot probleem bij het Asser Wilhemina Ziekenhuis. "We kampen nog altijd met een ziekteverzuim van 8 procent", zegt bestuursvoorzitter Paul van der Wijk. "Het maken van roosters is lastig." Daarnaast kampt het WZA met personeelstekort op specifieke functies.

Samenwerken met de buren

Alex Friedrich, de bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis in Münster, stelde maandag bij de NOS dat ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen op grote schaal kunnen bijdragen om de lange wachtlijsten in Nederland weg te werken. Friedrich, die jarenlang als hoogleraar en arts-microbioloog in Nederland werkte, ziet mogelijkheden om te helpen. Qua zorgcapaciteit is dat volgens hem haalbaar. Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland, heeft ongeveer net zoveel inwoners als Nederland, maar veel meer ziekenhuizen.

"Waar Nederland er ongeveer negentig ziekenhuizen heeft, hebben wij er 330. Ook bij ons moeten patiënten nu wachten door de pandemie. Maar dat is slechts een paar weken tegen maanden of langer in Nederland. Als Nederlanders op aanzienlijke schaal ook ingepland worden, zouden de Duitse patiënten misschien drie à vier weken moeten wachten. Voor veel aandoeningen is dat acceptabel."

Afwachten