Na de eerste verdwijning van tien rododendrons besloot het kerkhofbeheer geen aangifte te doen. Ze plaatsten nieuwe planten en kwamen een paar dagen later tot de ontdekking dat ook die struiken verdwenen waren. Toen deed de organisatie wel aangifte van diefstal. De bloemendiefstal is het gesprek van de dag in het dorp."Als je even een praatje wilt maken, moet je naar de begraafplaats gaan", vertelt Kobus Beukers, vrijwilliger bij de Rooms-Katholieke begraafplaats achter de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Bevangen kerk in Erica. En dat blijkt. Een groep van ongeveer acht mannen staat bij de ingang van het kerkhof.Het zijn allemaal vrijwilligers bij de begraafplaats en ze mopperen over de diefstal van vorige week. Enkele tientallen struiken zijn zomaar verdwenen. Netjes uit de grond geschept. Het enige wat achterblijft zijn ronde gaten in het zand."Kijk, deze hebben ze laten staan." Beukers wijst naar een mooie rododendron langs de heg die om de graven staat. "De kofferbak zat blijkbaar vol", gist een andere vrijwilliger. "De waarde van zo'n struik? Volgens een hovenier kost een rododendron 25 à 30 euro. De totale buit is dus ongeveer zevenhonderd euro", denkt Beukers."Hoe halen ze het in hun kop om dit op een begraafplaats te doen", vragen Beukers en de andere mannen zich af. "Een diefstal is nooit goed, maar hoe durf je bloemen bij een begraafplaats weg te halen?"Niet alleen op het kerkhof in het bos achter de kerk zijn planten gestolen. Zes Alazea's, een bijzondere soort rododendron, verdwenen uit het tuintje rondom de nieuwe Maria Kapel. Parochiaan Johan Hemel en tuinman Harm Biemold ontdekten de lege plekken in het zand."Dit doet heel zeer. Vooral op plekken als de begraafplaats en de kapel. Je kunt wel van alles inzetten, zoals cameratoezicht, maar als mensen willen stelen, gebeurt dat toch. Laten we hopen dat dit een incident was."