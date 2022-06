Twee jaar cel voor jarenlang seksueel misbruik beide dochters

Een van de meisjes deed in 2011 aangifte tegen haar vader. Ze was toen 20 jaar oud en vertelde dat zij en haar zus vanaf hun zesde door de man werden misbruikt. De vader maakte zijn dochter uit voor leugenaar en de aangifte werd door de politie verder niet opgepakt. De jonge vrouw werd beschuldigd van het doen van een valse aangifte. Het Openbaar Ministerie besloot toen, gezien alle omstandigheden, de vrouw niet te vervolgen.

In 2018 deed ze opnieuw aangifte. Opnieuw kreeg zij het verwijt 'smaad' en 'laster' van haar vader terug. Die probeerde zijn dochter te ontmoedigen de nieuwe aangifte door te zetten. In 2020 bekende de man alsnog en ging in therapie. Er was ondertussen veel ruzie binnen de familie ontstaan.