Gemeenten rond gasopslag Langelo blijven erbij: niet helemaal vullen

De Mijnraad pleit in een advies aan het kabinet, dat de gasopslagen in Nederland niet voor 80%, maar met spoed volledig gevuld moeten worden om tekorten de komende winter te voorkomen. De Mijnraad is een onafhankelijke groep deskundigen die het kabinet adviseert over de energievoorziening. Om de gasopslag volledig te vullen, zou het Groningse gasveld mogelijk heropent moeten worden.

Een van de ondergrondse gasbergingen van Nederland ligt in Langelo bij Norg, in de gemeente Noordenveld. Op dit moment is dat veld met vier miljard kubieke meter gas gevuld.

'Onwenselijk'

"We vinden het ophogen naar de maximale capaciteit niet wenselijk", zegt burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld. De gemeente heeft daarom met de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Westerkwartier en de provincie Drenthe half mei een brief gestuurd aan staatssecretaris Vijlbrief van EZK. De partijen pleiten in de brief voor het aanhouden van maximaal vier miljard kubieke meter. 'Dit om het maximale drukbereik te voorkomen en daar mee het voorkomen van - meer - schade door bodembeweging en mogelijke risico's op bevingen', zo schrijven de gemeenten en provincie.

"Honderd procent vullen betekent het ophogen van de gasopslag naar zes miljard kubieke meter", duidt projectleider Strategie en Ontwikkeling Menno Nienhuis van de gemeente Noordenveld. "Het hoogste dat we ooit gehad hebben is maximaal vijf miljard kubieke meter." Voor het ophogen naar zes kubieke meter is al een vergunning afgegeven in 2019. Dat kan niet teruggedraaid worden.

Maximaal vullen om ontwrichting te voorkomen

Het Groninger gasveld gaat volgens planning in 2023 of 2024 volledig dicht. Alternatief gas haalde Nederland tot voor kort uit Rusland. Eind mei draaiden de Russen de gaskraan naar Nederland dicht omdat het Nederlandse bedrijf GasTerra weigerde in roebels te betalen.

Sindsdien staat de gasmarkt behoorlijk onder druk. Daarom komt de Mijnraad met het advies de komende zomerperiode de gasvoorraad bij Norg volledig te vullen. In haar brief schrijft de Mijnraad het volgende: 'Beschouw dit als een verzekeringspremie. Daarmee kan een situatie vermeden worden waarbij we tegen het najaar 'ontdekken' dat de bergingen niet voldoende gevuld zijn. En dat we moeten constateren dat dat ook niet meer gaat lukken, omdat alle andere Europese landen net zo hard op zoek zijn naar gas als Nederland. Het (deels) uitvallen van de gasvoorziening zal tot een maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden die de gevolgen van de corona-epidemie kan overtreffen.'