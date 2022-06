Dalenaar Hendri Garming doet mee aan Special Olympics: 'Ik ga een medaille winnen'

De zon brandt behoorlijk op zijn rug, maar dat vindt Hendri alleen maar prettig. "Liever dit dan regen", zegt hij terwijl hij op de grasmaaier stapt. Elke woensdag werkt hij samen met zijn vader in de tuin bij hun boerderij in Dalen. "Er is altijd wel iets te doen."

"Het is naast het sporten echt een manier om zijn hoofd leeg te maken", legt Olf uit. "Hij is altijd bezig, of het nou tuinieren of sporten is." Dat fanatisme heeft er altijd al ingezeten. "Hij was altijd bezig."