Skeelerles voor kinderen in Hoogeveen: 'Ik hoop maar dat ik vandaag het stokje kan doorgeven'

Schaatstrainingsvereniging de IJshazen hield vandaag skeelerles op basisschool 't Kofschip in Hoogeveen. De lessen werden gegeven door 19-voudig wereldkampioen, 25-voudig Europees kampioen en Nederlands bondscoach Inline skaten Valentina Berga-Belloni.

Het doel van vandaag is om kinderen kennis te laten maken met de sport, zo hoopt de vereniging ook nieuwe leden te werven. "Dat is sowieso belangrijk voor de sport en het is belangrijk voor de kinderen zelf. Kinderen zitten vaak achter de laptop of computer, dus lekker buiten spelen is ook wel gezond voor de kinderen", vertelt Berga-Belloni.

Ook wil ze de kinderen op deze manier laten zien dat skeeleren een serieuze sport is: "We proberen de kinderen een beetje richting wedstrijden en competities te krijgen. Dus dat ze een beetje gevoel krijgen voor de wedstrijden, stapje voor stapje."

IJsbaan

In de zomer geeft de vereniging skeelerles, maar in de winter ruilen de leden de skeelers om voor schaatsen. En om te kunnen schaatsen moeten ze alleen eerst wel een stukje rijden: "Het dichtstbijzijnde is op dit moment Heerenveen, Deventer of Groningen", legt de bondscoach uit.

In 2019 werd bekend dat het plan om een ijsbaan te bouwen in Hoogeveen niet doorging. Daar baalt de vereniging van. "Als er een ijsbaan was gekomen, weet ik wel zeker dat we meer leden hadden gehad. Maar we doen ons best. We gaan proberen De IJshazen een beetje meer te promoten", zegt Berga-Belloni.