Van miljoenenbegroting naar verfkwasten: voormalig zakenman nu fulltime schilder

Op 50-jarige leeftijd het roer helemaal omgooien, Willem Vos uit Dieverbrug deed het. Hij was jarenlang zakenman en nu is hij kunstschilder. De miljoenenbegrotingen maken plaats voor verfbussen en kwasten.

"Ik ga nu de wereld in met mijn eigen werk, dat voelt wel gek. Het is een nieuw leven."

Schilderen deed Vos altijd al. Maar nooit eerder op zo'n frequente basis en om zijn brood mee te verdienen. "In het verleden heb ik ander werk gedaan. Ik ben mede-eigenaar geweest van een familiebedrijf. Vanaf mijn 21ste heb ik daar gewerkt", legt Vos uit.

'Er is meer dan het hebben van eigen bedrijf'

Door een zoals hij zelf noemt 'kink in de kabel' verkocht Vos zijn aandelen in het bedrijf. Zijn eerste ingeving was: ik moet een nieuw bedrijf oprichten. Maar op die gedachte is hij teruggekomen.

"Ik mis de mensen wel, maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat er meer is dan het hebben van een eigen bedrijf." Vos brengt nu meer tijd door met zijn vrouw en kinderen en pakte een vergeten hobby op. "Dat kun je zien als het roer totaal omgooien. De hele dagbesteding is compleet anders. Hiervoor had ik echt een leven van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het werk. Dat doe ik nu ook wel, maar dan ben ik thuis."

Vos werkt nu nog voornamelijk in opdracht. Het liefst zo groot mogelijk. "Ik vind het lastig om te omschrijven wat mijn stijl is", legt Vos uit. "Er zit altijd een stukje realisme in. Ik wil een stukje herkenbaarheid erin hebben en vooral emotie. Ik schilder vanuit mijn emotie, maar iemand anders ziet er weer iets anders in. Dat vind ik leuk."

Ondernemen blijft